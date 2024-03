【灣區新聞】舊金山選民將表決是否鼓勵公校最遲在8年級前教數學代數

【KTSF 歐志洲報導】

3月選舉中,舊金山選民將表決是否要鼓勵校區公校,最遲在8年級之前就提供數學代數(Algebra)課程。

舊金山聯合校區在十年前推行一項政策,就是將數學代數推遲到9年級才教,當時的原因是因為校區認為,一些學生會跟不上而加劇學生之間成績的差距。

舊金山校區當時的決定是個別的,一些家長指出,灣區其它地方的學生,7年級就可以讀代數,這導致一些想要在數學和科技方面進修的學生,必須在9年級的時候,同時讀代數和微積分學(Calculus),因此有些家長乾脆把孩子送到私立學校,或舊金山校區以外的學校,或是額外付錢在學校以外的地方學習。

舊金山市議會的10位市議員提出的G提案,建議校區在8年級或之前提供代數課。

選務處文件中沒有反對提案的反對資料,G提案需要超過半數贊成票就會通過,但是沒有約束性。

