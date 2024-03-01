【灣區新聞】舊金山選民將表決是否鼓勵公校最遲在8年級前教數學代數

【KTSF 歐志洲報導】

3月選舉中，舊金山選民將表決是否要鼓勵校區公校，最遲在8年級之前就提供數學代數（Algebra）課程。

舊金山聯合校區在十年前推行一項政策，就是將數學代數推遲到9年級才教，當時的原因是因為校區認為，一些學生會跟不上而加劇學生之間成績的差距。

舊金山校區當時的決定是個別的，一些家長指出，灣區其它地方的學生，7年級就可以讀代數，這導致一些想要在數學和科技方面進修的學生，必須在9年級的時候，同時讀代數和微積分學（Calculus），因此有些家長乾脆把孩子送到私立學校，或舊金山校區以外的學校，或是額外付錢在學校以外的地方學習。

舊金山市議會的10位市議員提出的G提案，建議校區在8年級或之前提供代數課。

選務處文件中沒有反對提案的反對資料，G提案需要超過半數贊成票就會通過，但是沒有約束性。

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