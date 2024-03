【KTSF 尹晉豪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)12月發生的殺警案,有第4人被控謀殺警員黎順(Le Tuan)。

奧克蘭警隊36歲越南裔警員黎順,在上年12月29日凌晨時分,調查一宗大麻店盜竊案報告時中槍,送院後傷重死亡。

Alameda縣地檢處表示,28歲的Sebron Russell最初被指控三項入室盜竊罪,但起訴書現已改為包括謀殺的控罪。

Russell否認入室盜竊罪,並以27萬多元的保釋候審。

根據The East Bay Times報道,他在幾週前改變了立場,簽署了承認較輕控罪的文件,隨後地檢處加控他謀殺罪。

他目前還面臨另一項有關謀殺黎順同袍未遂,以及2019年有關綁架搶劫罪名的指控。

Russell和其他的同案被告,定於3月4日舉行初步聽證會;。

