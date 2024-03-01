【全國新聞】德州史上最大山火在Panhandle地帶肆虐 至少兩人亡

March 1, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(Colorado Springs Fire Department)

【KTSF 張擎鳳報導】

德州史上最大規模的山火在Panhandle地帶肆虐，造成至少兩人死亡，並有可能摧毀更多房屋、牲畜和民眾的生計，讓許多居民的家園將面臨漫長的恢復過程。

德州小鎮Fritch現在已被燒焦，鎮內覆蓋著灰燼。

居民Bruce Fritch被困在Panhandle地帶，幾宗不同山火交會之處，其中規模最大的一場火災，Smokehouse Creek大火，在德州和奧克拉荷馬州至今已經燒毀了超過一百萬英畝的土地。

當局週四證實，這是德州有史以來最大的火災。

除此之外，至少還有四宗山火再燃燒了數萬英畝土地。

德州A&M農業生命推廣部官員Andy Holloway說：「這確實令人心碎，因為他們的家園的境況，正象徵著全縣發生的事情。」

農業部官員Andy Holloway估計，僅一個縣就有約8成的土地被燒毀，五千頭牛死亡，隨著未來幾天，公布損失評估的結果後，整個地區的傷亡數字可能會上升，然後還有一個嚴峻的任務，搜尋被燒毀的房屋。

德州農工部第一工作小組主任Jeff Saunder說：「有可能有人沒能生還，因為被火困住了。」

幾個學區取消了今個星期剩餘的課程，有些現在變成了捐贈中心。

德州Canadian市獨立校區總監Lynn Pulliam說：「看到這麼多人的支持，真是令人感動。」

隨著救火工作持續，社區和民眾齊心協力，渡過難關。

Fritch校區總監Jason Garrison說：「我們的社區以前經歷過這種情況，當時我們齊心協力捱過了，我知道我們今次也捱得過。」

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