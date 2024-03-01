【灣區走走】西班牙走走系列-探索宮廷奇蹟：西班牙王宮的華麗秘境！👑✨

本周的#灣區走走，我們走入了馬德里王宮，一探究竟歐洲皇室的奢華與謐靜。如果您錯過了上周的精彩，別擔心，現在就為您帶來最精彩的回顧！在這一集中，我們深入探討了馬德里王宮這座歷經沧桑的建築，揭示了每一塊石頭背後的故事。從金碧輝煌的宴會廳到神秘的中國廳，每個場景都是一幅奇妙的畫卷。您將親身感受歐洲宮廷文化的瑰麗與神秘。而馬德里王宮不僅僅是建築的結晶，更是歐洲歷史的見證者。我們用攝影機記錄下這片宏偉殿堂中的每個角落，希望將這份奢華的體驗與您分享。如果您對歐洲宮廷歷史、文化充滿好奇，這一集絕對是您不容錯過的精彩內容。快來點擊播放，一同沉浸在歐洲宮廷的浪漫世界中！還有更多驚喜等著您，請鎖定我們的#西班牙走走系列，每周五晚間國粵語新聞時段，與我們一同探索世界的美麗！

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