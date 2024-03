【KTSF】

最新民調顯示,角逐加州聯邦參議員候選人當中,共和黨Steve Garvey的支持度,在四大候選人中排最高,亦稍微領先民主黨的Adam Schiff。

在上星期一份民調中,Adam Schiff仍以16%支持度,領先Steve Garvey六個百分點。

但根據加州大學柏克萊分校一份最新民調,Garvey目前的支持度為27%,反超前Schiff兩個百分點。

初選得票最高兩位參選人,將會進入11月的複選,作為政治素人的Garvey,雖然現時支持度稍微領先,但學者分析指,共和黨的Garvey即使進入複選,優勢亦不大,因為加州民主黨選民比共和黨選民多,預測屆時Schiff的支持度為53%,而Garvey為38%。

