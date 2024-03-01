【灣區新聞】舊金山被視為毒品交易重鎮 數據顯示有非本地人「慕名而來」吸毒（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

近年來，舊金山常被視為毒品交易重鎮，連非本地人都會「慕名而來」吸毒，而一項新數據似乎證實了這樣的說法。

舊金山市長辦公室發布的新數據顯示，去年3月30日至今年2月2日期間，有718人因吸毒被捕或被傳喚，其中377人是舊金山居民，274人居住舊金山以外地方，67名被指控的吸毒者沒有提供地址。

市政府官員深入研究新數據時得出另一個觀察結果，拿到傳票的人當中，有141人目前正接受舊金山縣每個月712元的現金援助，其中41人居住在其他縣，另有9人沒有透露住所。

市長布里德辦公室發言人表示，被發現居住在舊金山以外的人，已從該計劃中除名。

有人將這種情況稱為毒品旅遊，因為可以透過撒謊和欺騙，聲稱自己住在舊金山，提供虛假文件，每月可以賺取超過700美元。

不過亦有人對這個說法提出異議，認為是迴避市政府監管不力，令濫藥過量致死人數高企的說辭。

之前本台報導過，市長布里德提出F提案，支持要求獲取福利的人士先須接受濫藥篩查，以鼓勵濫藥人士接受治療。

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