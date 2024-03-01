【灣區新聞】數據顯示登記為共和黨的舊金山選民人數大增 尤其是新移民（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

今年選舉，有幾位年輕華裔代表共和黨參選國會議員，根據共和黨內部資料，舊金山登記為共和黨黨員的人數大增，尤其是新移民。

灣區向來是民主黨大本營，在即將到來的3月初選，有幾位華裔代表共和黨競選國會議員，共和黨全國黨代表王耀明認為，這是一個轉變。

王耀明說：「實際上就代表了這是方向有些轉變，有很多的原來的就是無黨派的話，更趨向於註冊表明自己的態度，更偏向於就是共和黨，還有一些的話呢，有更多的人註冊，尤其是一些亞裔新移民。」

王耀明說，在舊金山，無黨派的人數減少了近20%，註冊為共和黨人數增加60%，尤其以亞裔新移民最多，民主黨只增長11%。

王耀明說：「這可能是過去的30年，沒有見到過的現象，那麼就主要是大家對於民主黨的這些政策，像是零元購，還有許許多多的移民的政策，非法移民的進入美國，包括福利方面表示不滿。」

這幾位共和黨華裔參選人普遍沒有知名度，而且對手都是國會老將，對此王耀明表示，越來越多新移民認同共和黨理念，如果共和黨每年以20%增長，加州也是有可能由藍轉紅。

王耀明說：「雖然大家不瞭解的話，但是如果大家對那些舊金山的一些亂象，像離開舊金山或者打砸搶劫，治安的這些的話，大家會投票給就是共和黨，這是逐漸逐漸的來，那麼現在許多人的話，是有種報復性的投票，反正來說是民主黨我就不投，然後就投共和黨，這個通過這樣的話，然後我們就讓更多的人能夠瞭解共和黨。」

王耀明說，這次共和黨黨代表選舉，也有很多華裔參選，此外，加州今年很有可能選出另一位華裔國會眾議員，就是代表中谷地區的加州眾議員方文思（Vince Fong），他將會競選前國會議長麥卡錫留下的席缺，方文思曾經擔任麥卡錫的地區辦公室主任。

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