【灣區新聞】數據顯示登記為共和黨的舊金山選民人數大增 尤其是新移民（視頻）

今年選舉,有幾位年輕華裔代表共和黨參選國會議員,根據共和黨內部資料,舊金山登記為共和黨黨員的人數大增,尤其是新移民。

灣區向來是民主黨大本營,在即將到來的3月初選,有幾位華裔代表共和黨競選國會議員,共和黨全國黨代表王耀明認為,這是一個轉變。

王耀明說:「實際上就代表了這是方向有些轉變,有很多的原來的就是無黨派的話,更趨向於註冊表明自己的態度,更偏向於就是共和黨,還有一些的話呢,有更多的人註冊,尤其是一些亞裔新移民。」

王耀明說,在舊金山,無黨派的人數減少了近20%,註冊為共和黨人數增加60%,尤其以亞裔新移民最多,民主黨只增長11%。

王耀明說:「這可能是過去的30年,沒有見到過的現象,那麼就主要是大家對於民主黨的這些政策,像是零元購,還有許許多多的移民的政策,非法移民的進入美國,包括福利方面表示不滿。」

這幾位共和黨華裔參選人普遍沒有知名度,而且對手都是國會老將,對此王耀明表示,越來越多新移民認同共和黨理念,如果共和黨每年以20%增長,加州也是有可能由藍轉紅。

王耀明說:「雖然大家不瞭解的話,但是如果大家對那些舊金山的一些亂象,像離開舊金山或者打砸搶劫,治安的這些的話,大家會投票給就是共和黨,這是逐漸逐漸的來,那麼現在許多人的話,是有種報復性的投票,反正來說是民主黨我就不投,然後就投共和黨,這個通過這樣的話,然後我們就讓更多的人能夠瞭解共和黨。」

王耀明說,這次共和黨黨代表選舉,也有很多華裔參選,此外,加州今年很有可能選出另一位華裔國會眾議員,就是代表中谷地區的加州眾議員方文思(Vince Fong),他將會競選前國會議長麥卡錫留下的席缺,方文思曾經擔任麥卡錫的地區辦公室主任。

