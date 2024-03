【灣區新聞】舊金山中央地鐵運營一年多 對振興華埠有否幫助（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)興建中央地鐵花費近20億元,現時運營一年多,對華埠的幫助又有多大呢?

根據《舊金山紀事報》報導,華埠白蘭站耗資19.5億元,全長1.5 英里的中央地鐵,工程先前預算超支拖延已久,經過多年的建設,該車站終於落成,現時營運一年多,但客流量沒有達到預期。

一些商家表示,他們對中央地鐵提振華埠的承諾尚未達到感到沮喪,雖然華埠白蘭站去年在平日的客流量,平均每天只有約1,250人,高於另外兩個新車站,分別是聯合廣場的1,110人,以及Yerba Buena Moscone Center的350人。

但舊金山交通局長Jeffrey Tumlin表示,衡量成功的標準是幾個因素,包括會否令交通更加頻繁、快速和可靠,以及是否能為居民在創造新的就業機會,他又指,19.5億元的投資是一項百年投資。

華埠商戶聯會創會會長邵旗謙表示,過去一年裡,他並沒有看到車站帶來的收益,他希望市府和交通局可以採取更多措施,來促進華埠小商業的發展,他期望中央地鐵能夠發揮更多作用。

現時交通局正在探討,將地鐵線路延伸至漁人碼頭的計劃,最終版本將於2026年底發布。

儘管存在以上的問題,但地鐵仍然受到許多依賴交通的亞裔老年人和家庭歡迎,他們表示,更喜歡乘坐地鐵,原因是地鐵感覺更安全、更乾淨。

