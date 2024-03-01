【灣區新聞】舊金山中央地鐵運營一年多 對振興華埠有否幫助（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）興建中央地鐵花費近20億元，現時運營一年多，對華埠的幫助又有多大呢？

根據《舊金山紀事報》報導，華埠白蘭站耗資19.5億元，全長1.5 英里的中央地鐵，工程先前預算超支拖延已久，經過多年的建設，該車站終於落成，現時營運一年多，但客流量沒有達到預期。

一些商家表示，他們對中央地鐵提振華埠的承諾尚未達到感到沮喪，雖然華埠白蘭站去年在平日的客流量，平均每天只有約1,250人，高於另外兩個新車站，分別是聯合廣場的1,110人，以及Yerba Buena Moscone Center的350人。

但舊金山交通局長Jeffrey Tumlin表示，衡量成功的標準是幾個因素，包括會否令交通更加頻繁、快速和可靠，以及是否能為居民在創造新的就業機會，他又指，19.5億元的投資是一項百年投資。

華埠商戶聯會創會會長邵旗謙表示，過去一年裡，他並沒有看到車站帶來的收益，他希望市府和交通局可以採取更多措施，來促進華埠小商業的發展，他期望中央地鐵能夠發揮更多作用。

現時交通局正在探討，將地鐵線路延伸至漁人碼頭的計劃，最終版本將於2026年底發布。

儘管存在以上的問題，但地鐵仍然受到許多依賴交通的亞裔老年人和家庭歡迎，他們表示，更喜歡乘坐地鐵，原因是地鐵感覺更安全、更乾淨。

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