舊金山(三藩市)警方正在調查一名男子陳屍在一間住宅酒店共用浴室的案件,屍體腐爛了超過一個星期才被人發現。

根據舊金山紀事報報導,舊金山法醫辦公室確認,這名男子是53歲的James Martin Rinkes,據酒店住客和消息人士指,該男子自今年1月16日起,在六街Alder酒店五樓的房間失蹤。

一位住客表示,從1月27日週末開始,浴室的氣味變得非常難聞,開始看到紅色和黃色的液體從門縫裡流出來。

移走屍體的法醫辦公室表示,有機會可以在一週內確定死因。

警方表示,事件不牽涉兇殺嫌疑。

事發酒店由非政府組織管理,有提供支援無家者的住屋服務,政府發言人指,事件悲傷而且令人難以接受,正敦促管理者找出無法及早發現屍體的原因,並於一個月內提交報告。

