【灣區新聞】東灣發生兩宗警匪追逐 一賊車有小童

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭（屋崙）及Lafayette週三分別發生警匪追逐，其中一名偷車賊經警員徒步追捕後逃去，另有兩名牽涉幾宗持械劫案的匪徒在打劫一間快餐店後，失控撞車被捕，當時車上還有一名7歲小童。

畫面可見一名男子從該架灰色pick up貨車出來，若無其事走到行人路上。

之後兩名奧克蘭電單車巡警到場，男子隨即跑開，他跳進一個後園中，跨過一個又一個的圍欄，然後停下來脫衣服休息。

過了沒有多久他又繼續開始逃走，更一度跳進有兩隻狗的後院。

警方指，該名男子因為偷車而被追捕，最終他躲在一間棚屋中，在警員抵達前逃去。

同樣時間，一對匪徒在Lafayette搶劫一間Taco Bell快餐店後，現正在Contra Costa縣逃亡。

Taco Bell經理Josue Cambrano說：「首先他嘗試買東西吃，但他只有3元，所以我們只給了他一杯水，然後他就坐在一邊喝水，他突然上前企圖從我們那裡拿錢。」

餐廳經理表示，該名男子在店內時，有一名女子留在接應車輛中，男子帶有口罩、身穿連帽外套，亦說他可能有槍。

Cambrano說：「他只是佯裝自己有槍，但我們實在不知道。」

事件中沒有人受傷，警方指匪徒之後上車逃去，車上當時還有一名7歲男童，經追逐後，匪徒車輛迎面撞上對頭車，該名司機送院治理，而兩名匪徒和男童亦沒有大礙。

當局指，兩人亦涉及Solano和Marin縣的其他持械劫案。

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