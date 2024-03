【灣區新聞】東灣發生兩宗警匪追逐 一賊車有小童

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)及Lafayette週三分別發生警匪追逐,其中一名偷車賊經警員徒步追捕後逃去,另有兩名牽涉幾宗持械劫案的匪徒在打劫一間快餐店後,失控撞車被捕,當時車上還有一名7歲小童。

畫面可見一名男子從該架灰色pick up貨車出來,若無其事走到行人路上。

之後兩名奧克蘭電單車巡警到場,男子隨即跑開,他跳進一個後園中,跨過一個又一個的圍欄,然後停下來脫衣服休息。

過了沒有多久他又繼續開始逃走,更一度跳進有兩隻狗的後院。

警方指,該名男子因為偷車而被追捕,最終他躲在一間棚屋中,在警員抵達前逃去。

同樣時間,一對匪徒在Lafayette搶劫一間Taco Bell快餐店後,現正在Contra Costa縣逃亡。

Taco Bell經理Josue Cambrano說:「首先他嘗試買東西吃,但他只有3元,所以我們只給了他一杯水,然後他就坐在一邊喝水,他突然上前企圖從我們那裡拿錢。」

餐廳經理表示,該名男子在店內時,有一名女子留在接應車輛中,男子帶有口罩、身穿連帽外套,亦說他可能有槍。

Cambrano說:「他只是佯裝自己有槍,但我們實在不知道。」

事件中沒有人受傷,警方指匪徒之後上車逃去,車上當時還有一名7歲男童,經追逐後,匪徒車輛迎面撞上對頭車,該名司機送院治理,而兩名匪徒和男童亦沒有大礙。

當局指,兩人亦涉及Solano和Marin縣的其他持械劫案。

