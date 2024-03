【KTSF】

眾議院於週四下午投票通過了一項新的臨時撥款法案,讓聯邦政府有經費運作到3月底。

這項臨時撥款法案還需參議院通過,參議院多數黨領袖舒默希望參議院能盡快表決。

如果國會週四不採取行動,一些聯邦機構和項目會在午夜時耗盡資金而要停擺。

因此國會眾議院週四趕緊通過一項新的臨時開支法案,讓農業部、商務部、內政部、交通部、能源部、軍事建設部,以及退伍軍人事務部可以運作到3月8號。

而國防部、衛生部及國土安全部等其他聯邦部門,就可以運作到3月22號,期間國會可以有更多的時間討論本年度的聯邦財政預算案。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。