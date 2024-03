【加州新聞】Sierra山脈料有破紀錄降雪 當局呼籲民眾暫時勿到太浩湖

【KTSF 毛皓延報導】

受風暴影響,加州Sierra Nevada山脈面臨極端天氣,更有可能錄得破紀錄的降雪,當局向太浩湖一帶發出暴雪警告,呼籲民眾不要前往。

暴雪警告在太浩湖現正生效,預測當地接下來三天,某些地方可能錄得超過10英呎降雪,而疾風時速有機會高達80英里,造成樹木和電線桿倒塌。

當局警告民眾避免前往太浩湖一帶,預計道路能見度為零,附近亦會有封路措施。

加州公路巡警Jason Lyman說:「那邊的公路很大機會多次關閉,甚至會長期封路

大雪的影響在當地I-80公路顯然易見,工人正清理路邊一架翻側大貨車,加州公路巡警表示,司機受輕傷,公路東行線所有行車線一度關閉,現已重開。

加州水資源部亦把握機會在Phillips Station監測站進行季度第三次測量積雪,錄得47.5英寸積雪,是這個監測站錄得平均雪量的77%,較上個月錄得的29英寸多。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。