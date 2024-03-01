【灣區新聞】男子駕車為避鹿意外墮下懸 被困36小時後獲救（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

一名男子聲稱上星期日在Monterey縣為了避開一隻鹿，連人帶車跌落約500英尺深的懸崖，事主在事發後36小時才獲救。

片段見到墜崖男子被救的一刻，事發在星期日，男子開車回家期間，駛到Hurricane Point附近的懸崖時，跌落約500英尺深的懸崖，並被困36小時，救援人員當時沿著Big Bur到Carmel搜索，在搜索20分鐘後，發現一名司機站在他車旁，向救援人員揮手。

Big Sur消防局長Matt Harris說：「加州公路巡警的飛機，憑藉攝像機和視像觀察器，才能夠定位事主並確認動靜。」

Big Sur的消防局長說，從那時起整個救援工作的氣氛就不同了。

Matt Harris說：「我們仍然處於救援狀態，但是你要知道，事主的位置是距離懸崖大約500英尺。」

Harry是第一個接觸事主，在事主被直昇機送到安全地點之前，他爬下懸崖替事主做評估。

Harris說：「起初,事主能夠清楚表達一切，但隨後他情緒激動，當我表示他的家人在懸崖上，他可以抬頭看到他們時，事主十分興奮。」

如今，汽車墜崖的地點仍然留有肇事汽車的碎片，事主告訴救援人員，當時他為了躲避一隻鹿，而轉軚撞向護欄，繼而跌落懸崖，並從天窗被拋出來。

Harris說：「撞擊高度超過20英尺，而且這裡真的很陡峭，所以沒有東西可以阻擋，然後汽車繼續沿著懸崖跌落，並有可能翻轉了多次，然後它跌落濃密的棕色灌木叢裡，基本上就在到達沙灘的邊緣，他距離海灘大約50英尺。」

這一件是可怕的事件，可幸是奇蹟生還。

Harris說：「大多數人都無法生還，大多數人都不能生還，這就是為何我們一開始就處於「尋回」的模式，失蹤36小時、聯繫不到等等，現在確實是最好的情況出現。」

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