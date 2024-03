【灣區新聞】男子駕車為避鹿意外墮下懸 被困36小時後獲救（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

一名男子聲稱上星期日在Monterey縣為了避開一隻鹿,連人帶車跌落約500英尺深的懸崖,事主在事發後36小時才獲救。

片段見到墜崖男子被救的一刻,事發在星期日,男子開車回家期間,駛到Hurricane Point附近的懸崖時,跌落約500英尺深的懸崖,並被困36小時,救援人員當時沿著Big Bur到Carmel搜索,在搜索20分鐘後,發現一名司機站在他車旁,向救援人員揮手。

Big Sur消防局長Matt Harris說:「加州公路巡警的飛機,憑藉攝像機和視像觀察器,才能夠定位事主並確認動靜。」

Big Sur的消防局長說,從那時起整個救援工作的氣氛就不同了。

Matt Harris說:「我們仍然處於救援狀態,但是你要知道,事主的位置是距離懸崖大約500英尺。」

Harry是第一個接觸事主,在事主被直昇機送到安全地點之前,他爬下懸崖替事主做評估。

Harris說:「起初,事主能夠清楚表達一切,但隨後他情緒激動,當我表示他的家人在懸崖上,他可以抬頭看到他們時,事主十分興奮。」

如今,汽車墜崖的地點仍然留有肇事汽車的碎片,事主告訴救援人員,當時他為了躲避一隻鹿,而轉軚撞向護欄,繼而跌落懸崖,並從天窗被拋出來。

Harris說:「撞擊高度超過20英尺,而且這裡真的很陡峭,所以沒有東西可以阻擋,然後汽車繼續沿著懸崖跌落,並有可能翻轉了多次,然後它跌落濃密的棕色灌木叢裡,基本上就在到達沙灘的邊緣,他距離海灘大約50英尺。」

這一件是可怕的事件,可幸是奇蹟生還。

Harris說:「大多數人都無法生還,大多數人都不能生還,這就是為何我們一開始就處於「尋回」的模式,失蹤36小時、聯繫不到等等,現在確實是最好的情況出現。」

