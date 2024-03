【灣區新聞】多位亞裔社區領袖聚首一堂 為競選州眾議員的李志威站台

【KTSF 尹晉豪報導】

多位亞裔社區領袖在初選前夕聚首一堂,再度為民權領袖及教育工作者李志威(David Lee)競選州眾議員而站台。

週四聚集在舊金山(三藩市)華埠的中華總會館為李志威競選州眾議員而站台。

他們指,李志威曾為亞裔社區、勞工家庭、租客及普羅大眾努力多年,認為他是州眾議員的唯一選擇,而投票給李志威,可以確保州府保留亞裔聲音及華裔聲音,李志威就鼓勵市民去投票。

李志威說:「距離3月5日星期二的選舉只有幾天,華裔社區亞裔社區出來投票真的非常重要,到目前為止投票的人不多,低於全市投票率的10%,這真的很重要,華裔選票中的每一票都很重要。」

李志威指,自己從事社區工作30多年,幫助社區登記投票。

李志威說:「我們需要一個局外人進入沙加緬度(加州政府),為舊金山而戰,為日落區而戰,為列治文區和帝利市而戰,所以我正在競選,為我們的社區而戰,並確保我們在州府有代表權。」

他又指,在舊金山市內和加州州內華裔的影響力正在下降。

李志威說:「全州範圍內,亞裔代表人數一直在下降,在舊金山,我們知道代表亞裔人數正下降了一段時間,因此我們有代表權是非常重要,我們的聲音需要在州府被聽到,所以我競選以確保社區有發言權。」

前舊金山市參事鄧式美就對李志威充滿信心,她提醒選民必須了解清楚哪位候選人才是真正獲得亞裔社區支持。

鄧式美說:「你想像一下,如果所有華人眾志成城,支持李志威,我對他非常有信心,他一定會勝出,但如果華人當日不出來投票,我想我會錯過一個有我們代表性聲音(機會),因為如果3月他不能夠勝出,他就沒有資格參加11月的選舉,所以我大力支持他的選舉,希望鼓勵所有華人家庭,如果你有票,不要錯失這個機會。」

