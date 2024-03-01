【灣區新聞】多位亞裔社區領袖聚首一堂 為競選州眾議員的李志威站台

【KTSF 尹晉豪報導】

多位亞裔社區領袖在初選前夕聚首一堂，再度為民權領袖及教育工作者李志威（David Lee）競選州眾議員而站台。

週四聚集在舊金山（三藩市）華埠的中華總會館為李志威競選州眾議員而站台。

他們指，李志威曾為亞裔社區、勞工家庭、租客及普羅大眾努力多年，認為他是州眾議員的唯一選擇，而投票給李志威，可以確保州府保留亞裔聲音及華裔聲音，李志威就鼓勵市民去投票。

李志威說：「距離3月5日星期二的選舉只有幾天，華裔社區亞裔社區出來投票真的非常重要，到目前為止投票的人不多，低於全市投票率的10％，這真的很重要，華裔選票中的每一票都很重要。」

李志威指，自己從事社區工作30多年，幫助社區登記投票。

李志威說：「我們需要一個局外人進入沙加緬度（加州政府），為舊金山而戰，為日落區而戰，為列治文區和帝利市而戰，所以我正在競選，為我們的社區而戰，並確保我們在州府有代表權。」

他又指，在舊金山市內和加州州內華裔的影響力正在下降。

李志威說：「全州範圍內，亞裔代表人數一直在下降，在舊金山，我們知道代表亞裔人數正下降了一段時間，因此我們有代表權是非常重要，我們的聲音需要在州府被聽到，所以我競選以確保社區有發言權。」

前舊金山市參事鄧式美就對李志威充滿信心，她提醒選民必須了解清楚哪位候選人才是真正獲得亞裔社區支持。

鄧式美說：「你想像一下，如果所有華人眾志成城，支持李志威，我對他非常有信心，他一定會勝出，但如果華人當日不出來投票，我想我會錯過一個有我們代表性聲音（機會），因為如果3月他不能夠勝出，他就沒有資格參加11月的選舉，所以我大力支持他的選舉，希望鼓勵所有華人家庭，如果你有票，不要錯失這個機會。」

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