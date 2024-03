【KTSF 朱慧琪報導】

德州一名聯邦法官剎停德州有爭議性的SB4移民法案。

德州這項SB4的移民法案,允許德州執法人員逮捕、監禁、起訴和拘留涉嫌非法越境進入美國的人,即使申請難民庇護,並等候法庭發落的人,也可被遣返墨西哥,如果他們拒絕就會面臨檢控,日後再次入境亦將構成重罪。

法案原定在下週二生效,不過週四德州一名聯邦地方法官剎停法案,認為法案違反聯邦憲法。

德州州長發表聲明,已向聯邦第五巡迴上訴法院提出上訴,一般認為官司最終將會打到聯邦最高法院。

