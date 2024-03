【全國新聞】拜登特朗普分別前往德州美墨邊境視察

【KTSF 張擎鳳報導】

拜登總統和前總統特朗普週四分別前往德州美墨邊境視察,偷渡人數飆升,仍然是今年總統選戰中的關鍵議題,而拜登政府正在考慮對邊境的申請庇護者實施新限制。

特朗普說:「天氣美好的一天,但邊境很危險,我們會處理好它。」

週四也是各重要的日子,因為現任和前任總統都現身美國南部邊境,而偷渡客人數激增引致邊境安全危機,顯然是今年大選的關鍵議題之一。

特朗普前往德州Eagle Pass市,該處是德州政府與聯邦政府之間就邊境安全問題而對峙的一個熱門地點。

共和黨籍的德州州長阿博特(Greg Abbott)繞過聯邦政府,要國民警衛隊在這裡安裝刀片刺網和圍牆。

特朗普指拜登對非法移民的寬容處理,他試圖以此做他的選戰武器,國會眾議院共和黨人於2月初封殺了參議院兩黨達成的邊境協議,很大程度上是因為特朗普反對。

拜登競選活動可能有一個新角度。

白宮發言人Karine Jean-Pierre說:「眾院共和黨人毫無作為,他們就是不斷在阻撓。」

拜登到訪德州Brownsville市,他正在考慮採取新的行政行動,限制偷渡客在南部邊境尋求庇護,而拜登正在考慮採取的行政新行動,似乎是從共和黨人封殺的邊境法案中伸展出來的一些最嚴厲措施。

