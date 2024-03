【灣區新聞】舊金山警方因追逐釀車禍的比率是全加州執法部門中最高（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

數據顯示,2018年至2021年間,舊金山(三藩市)警方一共展開115宗追逐,當中有47宗釀成車禍,碰撞率達41%,是所有加州執法部門中最高。

根據The San Francisco Standard從加州公路巡警(CHP)取得的數字,在2018年至2021年間,舊金山警方總共展開115宗追逐,其中47宗釀成車禍,比率達41%,高於全國平均22%。

在舊金山警方展開的追逐中,有17宗意外造成傷亡,包括一名疑犯和旁觀者分別死亡,還有一人嚴重受傷。

其中一宗涉及持械搶劫的追逐中,警匪雙方以高達時速80英里橫跨海灣大橋,涉案汽車最終撞上一架SUV,令SUV車上女司機受輕傷。

數據顯示,在加州十大城市中,舊金山警方追逐後釀成車禍的比率是最高,其中聖荷西警方展開46宗追逐,33%造成車禍,而奧克蘭(屋崙)警方展開331宗追逐,當中26%造成車禍。

相比下,南加州的洛杉磯警方足足展開了2365宗追逐,但碰撞率仍然比舊金山低,僅錄得36%。

分析又指,和其他執法部門相比下,舊金山警方展開追逐多數都涉及較嚴重的事故,其中88%牽涉到重罪。

而在整個加州,大約一半的追逐,都是因為超速和車牌違規等原因,而酒後駕駛和魯莽駕駛等輕罪則佔16%。

