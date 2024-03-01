【灣區新聞】舊金山警方因追逐釀車禍的比率是全加州執法部門中最高（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

數據顯示，2018年至2021年間，舊金山（三藩市）警方一共展開115宗追逐，當中有47宗釀成車禍，碰撞率達41%，是所有加州執法部門中最高。

根據The San Francisco Standard從加州公路巡警（CHP）取得的數字，在2018年至2021年間，舊金山警方總共展開115宗追逐，其中47宗釀成車禍，比率達41%，高於全國平均22%。

在舊金山警方展開的追逐中，有17宗意外造成傷亡，包括一名疑犯和旁觀者分別死亡，還有一人嚴重受傷。

其中一宗涉及持械搶劫的追逐中，警匪雙方以高達時速80英里橫跨海灣大橋，涉案汽車最終撞上一架SUV，令SUV車上女司機受輕傷。

數據顯示，在加州十大城市中，舊金山警方追逐後釀成車禍的比率是最高，其中聖荷西警方展開46宗追逐，33%造成車禍，而奧克蘭（屋崙）警方展開331宗追逐，當中26%造成車禍。

相比下，南加州的洛杉磯警方足足展開了2365宗追逐，但碰撞率仍然比舊金山低，僅錄得36%。

分析又指，和其他執法部門相比下，舊金山警方展開追逐多數都涉及較嚴重的事故，其中88%牽涉到重罪。

而在整個加州，大約一半的追逐，都是因為超速和車牌違規等原因，而酒後駕駛和魯莽駕駛等輕罪則佔16%。

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