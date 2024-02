【灣區新聞】灣區週四起再迎風雨 內華達山脈再降雪（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

國家氣象局預計週四開始,舊金山(三藩市)灣區將迎來另一波雨水,灣區和中谷低海拔地區週末預計降雨量將達到2英寸。

氣象官員表示,在北灣山脈和Santa Cruz山脈等海拔較高的地區,總降雨量可能超過2英吋,降雨從週四開始,將持續到週日,期間有小到中度降雨,下雨期間風力也會增強,灣區和中谷的風力預計將達到每小時30至40英里。

國家氣象局表示,最高陣風將出現在山區和沿海地區,微風天氣預計將持續週四至週六。

官員表示,風雨可能令樹枝塌下、局部停電、交通時間變慢、道路積水以及溪流上漲等,80號公路和50號公路亦可能會關閉,這是灣區居民前往太浩湖地區的兩條主要路線。

國家氣象局指出,已經發布暴風雪警告,非常不鼓勵市民前往山脈地帶,又提醒週五至週六上午,駕駛情況將迅速惡化,風暴將令能見度降低到幾乎零。

內華達山脈將迎來5至10英尺的積雪,陣風可達每小時65英里,預計5,000英尺以上的山脈地區,降雪量將達到10英尺,海拔3,000英尺以上的地區,降雪量也將達到4英尺。

而下週初天氣將放晴,但氣溫仍然寒冷。

