【灣區新聞】灣區週四起再迎風雨 內華達山脈再降雪（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

國家氣象局預計週四開始，舊金山（三藩市）灣區將迎來另一波雨水，灣區和中谷低海拔地區週末預計降雨量將達到2英寸。

氣象官員表示，在北灣山脈和Santa Cruz山脈等海拔較高的地區，總降雨量可能超過2英吋，降雨從週四開始，將持續到週日，期間有小到中度降雨，下雨期間風力也會增強，灣區和中谷的風力預計將達到每小時30至40英里。

國家氣象局表示，最高陣風將出現在山區和沿海地區，微風天氣預計將持續週四至週六。

官員表示，風雨可能令樹枝塌下、局部停電、交通時間變慢、道路積水以及溪流上漲等，80號公路和50號公路亦可能會關閉，這是灣區居民前往太浩湖地區的兩條主要路線。

國家氣象局指出，已經發布暴風雪警告，非常不鼓勵市民前往山脈地帶，又提醒週五至週六上午，駕駛情況將迅速惡化，風暴將令能見度降低到幾乎零。

內華達山脈將迎來5至10英尺的積雪，陣風可達每小時65英里，預計5,000英尺以上的山脈地區，降雪量將達到10英尺，海拔3,000英尺以上的地區，降雪量也將達到4英尺。

而下週初天氣將放晴，但氣溫仍然寒冷。

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