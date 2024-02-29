【全國新聞】共和黨領袖麥康尼宣佈11月卸任

February 29, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
國會參議院共和黨領袖麥康尼 (KHOU 11 / YouTube)

【KTSF 朱慧琪報導】

在國會參議院在位時間最長的共和黨領袖麥康尼（Mitch McConnell），週三宣佈將於11月卸任。

參議院少數黨領袖麥康尼說：「市人生中最不被讚賞的才能之一，就是知道何時移往下一章，因此，總統、我的同事們，今天我在此宣布，這將是我做參議院共和黨領袖的最後一個任期。」

麥康尼宣佈將於11月卸任原定於2027年屆滿的任期，麥康尼在上星期剛剛滿82歲，他自1985年進入參議院，是在位時間最長的參議院共和黨領袖，麥康尼沒有說明卸任的具體原因，他只表示，已經考慮了幾個月，加上他妻子妹妹趙安吉最近去世的事故令他反思。

麥康尼的決定，標誌著共和黨將發生一場強大的意識形態轉變，麥康尼長期處於充滿敵意的黨內內訌動盪中，原因是一些共和黨議員與特朗普結盟，自2020年12月以來，麥康尼、特朗普之間就一直疏遠，當時他拒絕認同特朗普的謊言，即是不認同特朗普指控民主黨人拜登當選總統是選舉舞弊。

即使在共和黨黨團會議內的批評麥康尼的人聲音越來越大，但他們的人數並沒有明顯增加，這顯示了麥康尼的戰略和戰術技巧，也顯示他能理解參議院內其他共和黨人的需求。

而總統拜登週三表示，很遺憾聽到麥康尼離任的消息。

拜登說：「市我很遺憾看到麥康尼下台，我相信他，我們的關係很好，我們鬥得勁，但他從未歪曲任何事情，我很遺憾看到他下台。」

麥康尼去年摔倒造成腦震盪，他在兩次公開場合講話時臉一度僵住了。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*