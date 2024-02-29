【全國新聞】共和黨領袖麥康尼宣佈11月卸任

【KTSF 朱慧琪報導】

在國會參議院在位時間最長的共和黨領袖麥康尼（Mitch McConnell），週三宣佈將於11月卸任。

參議院少數黨領袖麥康尼說：「市人生中最不被讚賞的才能之一，就是知道何時移往下一章，因此，總統、我的同事們，今天我在此宣布，這將是我做參議院共和黨領袖的最後一個任期。」

麥康尼宣佈將於11月卸任原定於2027年屆滿的任期，麥康尼在上星期剛剛滿82歲，他自1985年進入參議院，是在位時間最長的參議院共和黨領袖，麥康尼沒有說明卸任的具體原因，他只表示，已經考慮了幾個月，加上他妻子妹妹趙安吉最近去世的事故令他反思。

麥康尼的決定，標誌著共和黨將發生一場強大的意識形態轉變，麥康尼長期處於充滿敵意的黨內內訌動盪中，原因是一些共和黨議員與特朗普結盟，自2020年12月以來，麥康尼、特朗普之間就一直疏遠，當時他拒絕認同特朗普的謊言，即是不認同特朗普指控民主黨人拜登當選總統是選舉舞弊。

即使在共和黨黨團會議內的批評麥康尼的人聲音越來越大，但他們的人數並沒有明顯增加，這顯示了麥康尼的戰略和戰術技巧，也顯示他能理解參議院內其他共和黨人的需求。

而總統拜登週三表示，很遺憾聽到麥康尼離任的消息。

拜登說：「市我很遺憾看到麥康尼下台，我相信他，我們的關係很好，我們鬥得勁，但他從未歪曲任何事情，我很遺憾看到他下台。」

麥康尼去年摔倒造成腦震盪，他在兩次公開場合講話時臉一度僵住了。

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