【全國新聞】共和黨領袖麥康尼宣佈11月卸任

在國會參議院在位時間最長的共和黨領袖麥康尼(Mitch McConnell),週三宣佈將於11月卸任。

參議院少數黨領袖麥康尼說:「市人生中最不被讚賞的才能之一,就是知道何時移往下一章,因此,總統、我的同事們,今天我在此宣布,這將是我做參議院共和黨領袖的最後一個任期。」

麥康尼宣佈將於11月卸任原定於2027年屆滿的任期,麥康尼在上星期剛剛滿82歲,他自1985年進入參議院,是在位時間最長的參議院共和黨領袖,麥康尼沒有說明卸任的具體原因,他只表示,已經考慮了幾個月,加上他妻子妹妹趙安吉最近去世的事故令他反思。

麥康尼的決定,標誌著共和黨將發生一場強大的意識形態轉變,麥康尼長期處於充滿敵意的黨內內訌動盪中,原因是一些共和黨議員與特朗普結盟,自2020年12月以來,麥康尼、特朗普之間就一直疏遠,當時他拒絕認同特朗普的謊言,即是不認同特朗普指控民主黨人拜登當選總統是選舉舞弊。

即使在共和黨黨團會議內的批評麥康尼的人聲音越來越大,但他們的人數並沒有明顯增加,這顯示了麥康尼的戰略和戰術技巧,也顯示他能理解參議院內其他共和黨人的需求。

而總統拜登週三表示,很遺憾聽到麥康尼離任的消息。

拜登說:「市我很遺憾看到麥康尼下台,我相信他,我們的關係很好,我們鬥得勁,但他從未歪曲任何事情,我很遺憾看到他下台。」

麥康尼去年摔倒造成腦震盪,他在兩次公開場合講話時臉一度僵住了。

