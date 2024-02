【灣區新聞】舊金山地檢官謝安宜宣布推出新罪案受害者服務（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)宣布推出新的罪案受害者服務,在社區組織中派駐人員為受害者服務。

謝安宜週三在舊金山田德隆區的La Voz Latina社區中心舉辦記者會,她表示,新設立的這些服務人員,將紮根於當地社區組織中,令罪案受害人可以更容易接觸到地檢處提供的資源。

謝安宜說:「能夠將服務人員放入最有需要的社區,將令受害者更能了解其可用的資源,還允許他們無需前往地檢處,便可連接到這些資源。」

她又指,人員可以跟受害者密切合作,向受害者提供案件最新情況,並提供法庭支持。

地檢處辦公室的受害者服務部位於田德隆區Central City SRO Collaborative和La Voz Latina,以及位於訪谷區的Samoan社區發展中心,部署經過培訓的服務人員,謝安宜相信日後受害者服務部將會安排更多的服務人員在更多的社區當中。

Central City SRO Collaborative特別項目人員Gregorgy Johnson表示,感謝地檢處和謝安宜聽取他們的聲音並採取行動,該組織將為服務人員提供辦公空間,以便他們在舒適和隱私的情況下會見受害者。

Johnson說:「我們提供的服務對象是社區中所有人,不論種族,如果有人只會說粵語,我們都會為他們提供服務,我們將確保有合適的人員來滿足語言需求,但我們的社區服務人員,都必須了解如何為所有人和來自不同社區的受害者提供服務,因此他們準備隨時協助任何人。」

受害者服務部VSD是地檢處的重要組成部份,確保罪案受害者可以獲得應得資源和護理,同時令受害人可以在法庭上追求正義,團隊成員會說西班牙語、粵語、普通話等。

2023年,VSD為9,630名暴力罪案受害者提供了服務,服務人數比2022年增加了6.7%,而其他社區的服務人員安排就會在今年稍後公佈。

