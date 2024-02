【KTSF 朱慧琪報導】

Santa Cruz海灘上週發生兇殺案,一名21歲的女大學生被人勒死,疑犯是她男朋友。

案發在上週五,Santa Cruz警方接報在Seabright海灘發現女屍,警方到達現場後很快鎖定疑犯,並在現場拘捕了死者男友,20歲的Samuel Stone,警方懷疑他勒死死者,疑犯在案發後親自報警,目前他被控謀殺罪。

警方後來證實,死者是21歲的Zainab Mansoor,來自東灣San Ramon。

