【灣區新聞】聖荷西3男2018年遭槍擊 警方事隔5年拘疑犯

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2018年在南聖荷西一家墨西哥小吃店，有三名男子遭槍擊，案件發生超過五年後，聖荷西警方週三宣佈逮捕了涉案嫌犯。

據聖荷西警方表示，案發在2018年8月9日晚上，在Almaden Expressway 5015號La Victoria Taqueria，有人發生爭執後，三人遭到槍擊，送院治療。

初步調查顯示，當時三名受害者和兩名嫌犯在餐廳內，爭執開始後，他們都走出餐廳外，警方表示，主要嫌犯拔出手槍，並向三人開槍。

當年槍擊發生時，附近有多名旁觀者，包括有一名小孩就站在主要嫌犯的旁邊。

槍擊事件發生大約一個月後，警方公開了現場閉路電視，希望大眾幫助識別嫌犯，不過案件陷入僵局。

直到2023年11月13日，警方根據新線索，重新調查了這宗案件，警方其後確認了26歲的Miguel Vergara Perez是主嫌，警方取得了拘捕令。

警方於2023年12月12日在Rohnert Park嫌犯家中逮捕了Perez，他被控謀殺未遂罪，不准保釋，他的下次出庭日期定於4月3日。

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