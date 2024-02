【灣區新聞】聖荷西3男2018年遭槍擊 警方事隔5年拘疑犯

【KTSF】

2018年在南聖荷西一家墨西哥小吃店,有三名男子遭槍擊,案件發生超過五年後,聖荷西警方週三宣佈逮捕了涉案嫌犯。

據聖荷西警方表示,案發在2018年8月9日晚上,在Almaden Expressway 5015號La Victoria Taqueria,有人發生爭執後,三人遭到槍擊,送院治療。

初步調查顯示,當時三名受害者和兩名嫌犯在餐廳內,爭執開始後,他們都走出餐廳外,警方表示,主要嫌犯拔出手槍,並向三人開槍。

當年槍擊發生時,附近有多名旁觀者,包括有一名小孩就站在主要嫌犯的旁邊。

槍擊事件發生大約一個月後,警方公開了現場閉路電視,希望大眾幫助識別嫌犯,不過案件陷入僵局。

直到2023年11月13日,警方根據新線索,重新調查了這宗案件,警方其後確認了26歲的Miguel Vergara Perez是主嫌,警方取得了拘捕令。

警方於2023年12月12日在Rohnert Park嫌犯家中逮捕了Perez,他被控謀殺未遂罪,不准保釋,他的下次出庭日期定於4月3日。

