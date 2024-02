【KTSF】

在貨倉式超市Walmart購買過某些以重量計價,或袋裝水果的顧客,可能有資格分享4500萬元和解金的部分賠償。

一宗集體訴訟指控Walmart在按重量計的某些雜貨上,向顧客收取過高費用。

根據訴訟,該公司誇大產品重量、錯誤貼標袋裝產品重量,並對大減價物品收取過高費用。

於2018年10月19號至2024年1月19號期間,從Walmart購買了按重量計的雜貨的客戶,有資格獲得和解金,即是所涵蓋產品消費的2%,而上限為500元。

但受影響的客戶必須在6月5號之前提交索賠申請。

