美國總統拜登接受年度身體檢查,醫生指他繼續適合履行職務。

拜登前往馬里蘭州一間軍事醫療中心接受身體檢查,白宮之後公布醫生的報告撮要,醫生認為拜登身體健康、有活力和強壯,睡眠窒息症等受控,身體沒有出現新問題,能夠繼續履行職務。

白宮補充,醫生評估拜登不需要進行認知測試。81歲的拜登正競逐下屆總統,早前有報告指他記性差,外間關注他的身體狀況是否適合連任。

