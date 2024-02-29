【灣區新聞】華裔樓成生代表共和黨競選加州第11選區聯邦眾議院議席 對手是普洛西（視頻）

【KTSF 毛皓廷報導】

在3月5日的初選，華裔的樓成生（Bruce Lou）代表共和黨，競選加州第11選區聯邦眾議員，對手是已經擔任國會眾議員超過35年的普洛西（Nancy Pelosi）。

樓成生說：「我認為國會需要新鮮年輕人的聲音，我相信年輕人能成大事，世界歷史上也有很多出色領袖。」

在灣區長大的樓成生，父母是來自中國上海的工程師，他在柏克萊加大畢業，就讀電腦工程，現時經營一間獵頭公司。

樓成生得到共和黨背書支持，角逐代表舊金山（三藩市）的加州第11選區聯邦眾議員，而對手之一就是擔任加州聯邦眾議員超過35年的普洛西。

樓成生認為一個政府最基本，應該能夠滿足市民在生活品質、治安、教育等方面的需要，而這些議題都是舊金山人所關心，但政府又提供不到的，所以他相信民眾對現況已經受夠，亦相信自己能勝出。

而對於舊金山該議席幾十年來都一直屬於民主黨，他相信自己有機會帶來改變。

樓成生說：「舊金山從1912到1964的半世紀，一直都是共和黨市長主政，所以巨大的轉變也曾發生過，歷史也顯示這種改變會再發生，我的政綱也是市民關心的基本議題。」

樓成生表示，在種種的仇視罪行下，治安問題絕對是他關心的首要議題，亦相信自己身為華裔，在舊金山有一定優勢。

樓成生說：「舊金山三分一居民是華裔，而華裔自開埠已來一直都是舊金山歷史的重要部份，這可以追溯到淘金熱的時期，我了解華裔社區的擔憂、利益和目標，而我的華裔背景，也有助和選民溝通。」

樓成生的政綱亦包括減低政府開支及稅收、打擊歧視、教育改革，以及鞏固美墨邊境等。

加州第11選區總共有8位參選人，得票最多的前兩名進入11月複選。

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