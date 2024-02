【灣區新聞】華裔樓成生代表共和黨競選加州第11選區聯邦眾議院議席 對手是普洛西（視頻）

【KTSF 毛皓廷報導】

在3月5日的初選,華裔的樓成生(Bruce Lou)代表共和黨,競選加州第11選區聯邦眾議員,對手是已經擔任國會眾議員超過35年的普洛西(Nancy Pelosi)。

樓成生說:「我認為國會需要新鮮年輕人的聲音,我相信年輕人能成大事,世界歷史上也有很多出色領袖。」

在灣區長大的樓成生,父母是來自中國上海的工程師,他在柏克萊加大畢業,就讀電腦工程,現時經營一間獵頭公司。

樓成生得到共和黨背書支持,角逐代表舊金山(三藩市)的加州第11選區聯邦眾議員,而對手之一就是擔任加州聯邦眾議員超過35年的普洛西。

樓成生認為一個政府最基本,應該能夠滿足市民在生活品質、治安、教育等方面的需要,而這些議題都是舊金山人所關心,但政府又提供不到的,所以他相信民眾對現況已經受夠,亦相信自己能勝出。

而對於舊金山該議席幾十年來都一直屬於民主黨,他相信自己有機會帶來改變。

樓成生說:「舊金山從1912到1964的半世紀,一直都是共和黨市長主政,所以巨大的轉變也曾發生過,歷史也顯示這種改變會再發生,我的政綱也是市民關心的基本議題。」

樓成生表示,在種種的仇視罪行下,治安問題絕對是他關心的首要議題,亦相信自己身為華裔,在舊金山有一定優勢。

樓成生說:「舊金山三分一居民是華裔,而華裔自開埠已來一直都是舊金山歷史的重要部份,這可以追溯到淘金熱的時期,我了解華裔社區的擔憂、利益和目標,而我的華裔背景,也有助和選民溝通。」

樓成生的政綱亦包括減低政府開支及稅收、打擊歧視、教育改革,以及鞏固美墨邊境等。

加州第11選區總共有8位參選人,得票最多的前兩名進入11月複選。

