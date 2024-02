【科技新聞】智能攝影機公司WYZE出現技術故障 上萬用戶看到他人家中影像

【KTSF 古琳嘉報導】

有不少屋主會在家中安裝無線的監視攝影機,並在手機等移動裝置監看家中情況,不過最近有一家智能攝影機公司出現技術故障,讓上萬名用戶可以看到其他人家中的影像,事件再度引發關於隱私的憂慮。

智能相機製造商WYZE上週出現保安事故,約13,000個客戶可以看到別人家的照片和影像,公司歸咎於技術故障。

住家保安專家Rob Gabriele說:「我在這個領域工作,所以一點都不驚訝。」

WYZE表示,故障導致顧客可以從該公司應用程式,看到其他使用者家中片段,其中有1500人點擊進入,看到其他用戶監視攝影機的畫面。

保安專家表示,無線監視錄影機的影像,很容易透過手機等裝置監看,但這種便利也有其代價。

Gabriele說:「我們的隱私風險就很像我們交的便利稅,因為是連上網路,以及網路相關事物。」

專家表示,這些公司有責任要確保改善其保安程序,至於用戶本身也有一些方法降低風險,首先要檢查這些公司的紀錄,其次就是將攝影機安裝在客廳、走廊和門的附近,而不是臥室和浴室等隱私地點,萬一影像真的被他人看見,也不至於隱私曝光,最後則是選擇有隱私快門的攝影機。

Gabriele說:「那是有一個實體的快門,你可以聽到、按下和關閉,所以當你不希望被看到的時候可以關閉。」

WYZE表示,他們超過99.75%的用戶,並未受這起保安事故影響,同時也在用戶觀看監控影像前,加裝一個新的驗證程序,來避免事故再度發生。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。