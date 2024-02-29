【科技新聞】智能攝影機公司WYZE出現技術故障 上萬用戶看到他人家中影像

【KTSF 古琳嘉報導】

有不少屋主會在家中安裝無線的監視攝影機，並在手機等移動裝置監看家中情況，不過最近有一家智能攝影機公司出現技術故障，讓上萬名用戶可以看到其他人家中的影像，事件再度引發關於隱私的憂慮。

智能相機製造商WYZE上週出現保安事故，約13,000個客戶可以看到別人家的照片和影像，公司歸咎於技術故障。

住家保安專家Rob Gabriele說：「我在這個領域工作，所以一點都不驚訝。」

WYZE表示，故障導致顧客可以從該公司應用程式，看到其他使用者家中片段，其中有1500人點擊進入，看到其他用戶監視攝影機的畫面。

保安專家表示，無線監視錄影機的影像，很容易透過手機等裝置監看，但這種便利也有其代價。

Gabriele說：「我們的隱私風險就很像我們交的便利稅，因為是連上網路，以及網路相關事物。」

專家表示，這些公司有責任要確保改善其保安程序，至於用戶本身也有一些方法降低風險，首先要檢查這些公司的紀錄，其次就是將攝影機安裝在客廳、走廊和門的附近，而不是臥室和浴室等隱私地點，萬一影像真的被他人看見，也不至於隱私曝光，最後則是選擇有隱私快門的攝影機。

Gabriele說：「那是有一個實體的快門，你可以聽到、按下和關閉，所以當你不希望被看到的時候可以關閉。」

WYZE表示，他們超過99.75%的用戶，並未受這起保安事故影響，同時也在用戶觀看監控影像前，加裝一個新的驗證程序，來避免事故再度發生。

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