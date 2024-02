【灣區新聞】Alameda縣選民將表決是否改革罷免市府官員法則（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東灣Alameda縣選民將在來臨選舉中表決,是否改革該縣罷免市府官員的法則,帶大家了解Alameda縣的B提案。

Alameda縣是否要改革罷免縣府官員的法則,起源於該縣居民開始要罷免地檢官Pamela Price的行動,該縣發現縣府現有的罷免法則已經有有97年之久,根據縣府律師的報告和加州法例與憲法有衝突。

在現有法例下,選務處只有十天的時間,查證收集到的罷免簽名是否有效,簽名數字是最後一屆州長選舉投票選民的15%,要是簽名足夠,需要在30到45天內舉行補選。

B提案建議,給選務處30天的時間查證簽名,補選必須在88至125天內舉行,B提案也將提高簽名門檻至登記選民的10%。

根據目前該縣約90萬的登記選民,數目增加至9.2萬,而要是罷免成功,縣議會將選出替代人選,這人選將會在之後的選舉中競選。

B提案也將去除選民能夠罷免例如縣府職員的能力,因為他們並非民選官員。

至於B提案會如何影響正在進行中的罷免地檢官Pamela Price的行動,因為B提案沒有設定實行日期,所以已經開始的罷免程序,將不會受到影響,而恰巧遞交罷免簽名的截止日期也正好是3月5日。

