【灣區新聞】Alameda縣選民將表決是否改革罷免市府官員法則（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東灣Alameda縣選民將在來臨選舉中表決，是否改革該縣罷免市府官員的法則，帶大家了解Alameda縣的B提案。

Alameda縣是否要改革罷免縣府官員的法則，起源於該縣居民開始要罷免地檢官Pamela Price的行動，該縣發現縣府現有的罷免法則已經有有97年之久，根據縣府律師的報告和加州法例與憲法有衝突。

在現有法例下，選務處只有十天的時間，查證收集到的罷免簽名是否有效，簽名數字是最後一屆州長選舉投票選民的15%，要是簽名足夠，需要在30到45天內舉行補選。

B提案建議，給選務處30天的時間查證簽名，補選必須在88至125天內舉行，B提案也將提高簽名門檻至登記選民的10%。

根據目前該縣約90萬的登記選民，數目增加至9.2萬，而要是罷免成功，縣議會將選出替代人選，這人選將會在之後的選舉中競選。

B提案也將去除選民能夠罷免例如縣府職員的能力，因為他們並非民選官員。

至於B提案會如何影響正在進行中的罷免地檢官Pamela Price的行動，因為B提案沒有設定實行日期，所以已經開始的罷免程序，將不會受到影響，而恰巧遞交罷免簽名的截止日期也正好是3月5日。

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