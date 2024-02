【灣區新聞】舊金山E提案賦予警員更大權力執法 有市民表反對

【KTSF 毛皓廷報導】

面對舊金山(三藩市)的頻繁罪案,市長布里德提出一項E提案賦予警察部門更多權力,包括使用遙控無人機執法,以及放寬警車追捕疑犯,有支持者表示,提案能協助警方執法,但亦有無辜被捲入警匪追逐的人士認為,警方魯莽追捕疑犯,只會令公眾置身於危險當中。

舊金山日落區去年12月發生爆竊案,根據現有規例,凡是不涉及暴力的財物罪案,警方都不能展開追逐,到場警員眼白白看著匪徒逃去。

相反,同月在華埠發生的另一宗劫案,因為匪徒持槍行劫關係,警方有權追捕疑犯,追逐橫跨海灣大橋,最終匪徒在東灣奧克蘭(屋崙)和一架藍色SUV相撞。

車上女司機當時下了班,正在駕車回家途中,但被捲入這宗警匪追逐中,她憶述事發經過仍然心有餘悸,形容即使過了三個月,上車上班還是有困難。

女事主Ciara Keegan說:「我當時非常驚慌、非常頭暈,未能清楚了解究竟發生了什麼事,我過了5分鐘才感受到痛楚,下車後我只想看到我的家人。」

這位舊金山居民只是受了輕傷,在康復過程中認識了E提案,提案一旦通過,將容許警方使用人面辨識軟件等高科技,減少特定案件寫報告的需要,縮減舊金山警察委員會權力,以及放寬警方在某些輕罪上追捕疑犯的限制。

對此,Keegan作出反對:「感覺舊金山的警匪追逐已經失控,我對於當局打算放寬限制感到失望。」

提案獲市長布里德及警察工會支持,已經籌得過百萬元資金,舊金山警察協會(SFPOA)表示,提案給予警方更多「非致命」資源,有助改善治安。

舊金山警察協會主席Tracy McCray說:「罪犯認為警方不會追捕和制服他們,那他們會否變得更大膽去犯法呢?警方需要更多工具,當我們認為追捕及制服疑犯變得危險時,我們可以派出無人機,用無人機跟隨對方。」

她表示,提案有助改善警方長期人手不足的危機,但對於被無辜捲入車禍的司機Keegan來說,她認為投資在社區資源上才是改善治安的答案。

Keegan說:「其中一個開車的只有17歲,我認為我們一定要投資在民眾上,才能預防人們做傷害別人的壞事。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。