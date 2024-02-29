【灣區新聞】舊金山E提案賦予警員更大權力執法 有市民表反對

【KTSF 毛皓廷報導】

面對舊金山（三藩市）的頻繁罪案，市長布里德提出一項E提案賦予警察部門更多權力，包括使用遙控無人機執法，以及放寬警車追捕疑犯，有支持者表示，提案能協助警方執法，但亦有無辜被捲入警匪追逐的人士認為，警方魯莽追捕疑犯，只會令公眾置身於危險當中。

舊金山日落區去年12月發生爆竊案，根據現有規例，凡是不涉及暴力的財物罪案，警方都不能展開追逐，到場警員眼白白看著匪徒逃去。

相反，同月在華埠發生的另一宗劫案，因為匪徒持槍行劫關係，警方有權追捕疑犯，追逐橫跨海灣大橋，最終匪徒在東灣奧克蘭（屋崙）和一架藍色SUV相撞。

車上女司機當時下了班，正在駕車回家途中，但被捲入這宗警匪追逐中，她憶述事發經過仍然心有餘悸，形容即使過了三個月，上車上班還是有困難。

女事主Ciara Keegan說：「我當時非常驚慌、非常頭暈，未能清楚了解究竟發生了什麼事，我過了5分鐘才感受到痛楚，下車後我只想看到我的家人。」

這位舊金山居民只是受了輕傷，在康復過程中認識了E提案，提案一旦通過，將容許警方使用人面辨識軟件等高科技，減少特定案件寫報告的需要，縮減舊金山警察委員會權力，以及放寬警方在某些輕罪上追捕疑犯的限制。

對此，Keegan作出反對：「感覺舊金山的警匪追逐已經失控，我對於當局打算放寬限制感到失望。」

提案獲市長布里德及警察工會支持，已經籌得過百萬元資金，舊金山警察協會（SFPOA）表示，提案給予警方更多「非致命」資源，有助改善治安。

舊金山警察協會主席Tracy McCray說：「罪犯認為警方不會追捕和制服他們，那他們會否變得更大膽去犯法呢？警方需要更多工具，當我們認為追捕及制服疑犯變得危險時，我們可以派出無人機，用無人機跟隨對方。」

她表示，提案有助改善警方長期人手不足的危機，但對於被無辜捲入車禍的司機Keegan來說，她認為投資在社區資源上才是改善治安的答案。

Keegan說：「其中一個開車的只有17歲，我認為我們一定要投資在民眾上，才能預防人們做傷害別人的壞事。」

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