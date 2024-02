【KTSF 朱慧琪報導】

會散發出腐肉般的惡臭的屍花,目前已經在加州科學館盛開。

在週二下午,會散發出腐肉般惡臭的屍花,原名巨花魔芋(amorphophallustitanum),在加州科學院盛開了。

加州科學院生物學家Tim Wong說:「身為加州科學院的生物學家,這對我來說是非常令人興奮,因為種植這種植物是一種成就,而這種情況十分罕有。」

屍花開花後,會散發出腐肉般的惡臭,不過原來它不僅會散發出六英尺多高惡臭的氣味,而且溫度還會升溫到和人類一樣熱,接迎近100度。

屍花開花的現像只會持續一到三天。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。