【灣區新聞】舊金山市參事會就過去實施的歧視政策向非裔道歉

舊金山(三藩市)市參事週二就該市過去實施了帶有歧視的政策和法規,正式向非裔美國人及其後裔道歉。

今年的非洲裔歷史月星期五就會結束,舊金山市議會的11位市參事週二就一致通過了向非洲裔美國人及其後裔道歉的提案,這個提案是由非州裔美國人賠償諮詢委員會提出的其中一個建議。

但關於向每一位符合資格的非州裔人士賠償500萬元現金,以及每年接近10萬元保證收入的提案,市參事會就沒有通過,本身是非洲裔的舊金山市長布里德認為,賠償應該由國家級別的政府處理。

另一方面,由於市政府的預算收縮,布里德政府今年削減了一個非州裔美國人賠償辦公室400萬元的預算。

包括舊金山和波士頓在內,已經有兩個主要城市,和另外9個州份,就黑人奴隸制問題正式向非洲裔民眾道歉。

但有批評人士表示,道歉本身不足以實現真正地贖罪,舊金山賠償諮詢委員會成員Amos Brown牧師表示,他們需要的是具體行動。

