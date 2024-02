【KTSF】

拜登總統與前總統特朗普週二分別在密歇根州初選勝出,這個結果顯示,他兩人有很大機會在11月大選中再次對決。

分析指,目前密歇根州的民主黨人正在密切觀察那些「未決定投票給誰」的選票去向,因為有草根組織的成員,正在努力推動選民對拜登投反對票,以示抗議拜登對以哈戰爭的取態。

特朗普就取得至今第五個州份的共和黨初選勝利,而他的對手Nikki Haley就表示不會退選,一直戰鬥到超級星期二。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。