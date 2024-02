【灣區新聞】Macy’s百貨宣布關閉150家分店 包括舊金山聯合廣場分店（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Macy’s梅西百貨宣布,將在未來三年內關閉150家分店,其中50間在年底結束營業,目前確定的是,舊金山(三藩市)聯合廣場的梅西百貨不在第一波名單內。

Macy’s的行政總裁週二公開宣布這項消息,要在未來三年內,關閉營業不佳的150間門市部,這些地點佔該公司面積的25%,但僅佔其銷售額的10%,利潤效益不高。

到2026年,梅西只會剩下350間店鋪。

此外,該公司將重心轉向高端奢侈品,以及護膚化妝品市場,像是Bloomingdale’s和Bluemercury。

針對梅西百貨已決定在未來幾年內在全國關閉150家門市,並出售財產,舊金山市長布里德發聲明表示,位於聯合廣場的梅西百貨,不在第一波關閉的名單,但是據她了解,梅西百貨正在考慮出售聯合廣場的物業,將大樓出售給對此地有興趣的新業主的過程需要時間,因此梅西百貨在可預見的未來,仍保持營業,店裡的員工也將繼續受僱。

梅西百貨向市府表達承諾,布里德表示,市政府將繼續與梅西百貨和任何潛在的新業主密切合作,以確保這個標誌性地點,在未來幾十年繼續為舊金山提供服務。

