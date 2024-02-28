【灣區新聞】布里德稱舊金山罪案確實有下降 但商家不認同（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）市長布里德表示，不談民眾的印象，市內罪案率確實有所下降，但是有曾經被賊人爆竊的商家認為，這些數據只是數字，而現實中的經歷又是另一回事。

根據市府的最新數據，舊金山去年最後一個季度，爆竊案下跌16%，盜竊案下跌41%，汽車盜竊下跌11%，整體財物罪案減少34%。

而今年1月和去年同期相比，財物罪案減少32%，暴力罪案減少11%。

市長布里德表示，不包括2020年疫情時，2023年的罪案率是過去十年最低。

布里德說：「我們在警察部門所下的苦功，加上警察執法以外，還有和社區組織合作，令舊金山的街道有重大轉變。」

有些市民認為，這些只是數字，而不是他們的親身經歷，一間市中心的餐廳，在去年12月被賊人爆竊。

而在疫情造成人流減少下，該餐廳現在只是做外賣生意，老闆亦沒有打算重開堂食。

餐廳老闆Jeff Woo說：「你永不知道是何人進來，此所以我們不做堂食，過去也有些瘋子在店外，只要他們不進來就可以了。」

另一方面，Fillmore區一間五金店，為了防止接連發生的盜竊案，而將商品鎖上，客人購物時，亦有店員一對一陪同，在這裡工作了超過20年的員工表示，情況是有史而來最差。

五金店店員Sam Black說：「這簡直是無法無天，我從未看過這麼嚴重，完全沒有。」

布里德則指，市內的問題雖然有所改變，但要改變民眾固有印象有難度，她形容負面新聞往往成為焦點。

布里德說：「很難改變民眾的印象，我認為在傳媒的影響和渲染下，負面新聞往往得到更多注意，而令人振奮和正面的新聞卻缺乏曝光。」

布里德說，治安問題仍然有改善空間，但舊金山作為大城市，永遠都會面臨治安方面的挑戰。

她又指舊金山一直備受為很多不是舊金山人的出氣袋。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。