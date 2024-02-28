【灣區新聞】三男涉在舊金山田德隆區販毒 從洪都拉斯引渡回美國受審

【KTSF 毛皓延報導】

北加州聯邦檢察官聯同緝毒局（DEA）及聯邦調查局（FBI）宣布，三名洪都拉斯籍男子，涉嫌在舊金山（三藩市）田德隆區販賣毒品後逃回洪都拉斯，當地政府將三人引渡到美國，三人面臨多宗聯邦重罪。

DEA及FBI週二在舊金山召開記者會，當局指，三名洪都拉斯公民分別為Jorge Alberto Viera-Chirinos、Mayer Benegas-Medina、Elmer Bonilla Matute。

根據法庭文件，三人涉嫌參與在舊金山田德隆區販賣海洛英、冰毒、可卡因和芬太尼等，其中兩人是販毒組織成員。

三人先後被拘捕，獲准保釋後，棄保潛逃到洪都拉斯，之後被當地政府引渡回美國，現時面臨聯邦法庭起訴。

北加州聯邦檢察官Ismail Ramsey說，自他去年11月作出宣布，總動員各個聯邦、州及當地執法部門，打擊舊金山的販毒問題之後，田德隆毒販面臨的壓力只會持續升高。

他向毒販表示，即使他們犯罪已經過了很多年，或甚至已經離開了美國，都不代表他們可以鬆一口氣。

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