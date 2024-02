【灣區新聞】三男涉在舊金山田德隆區販毒 從洪都拉斯引渡回美國受審

【KTSF 毛皓延報導】

北加州聯邦檢察官聯同緝毒局(DEA)及聯邦調查局(FBI)宣布,三名洪都拉斯籍男子,涉嫌在舊金山(三藩市)田德隆區販賣毒品後逃回洪都拉斯,當地政府將三人引渡到美國,三人面臨多宗聯邦重罪。

DEA及FBI週二在舊金山召開記者會,當局指,三名洪都拉斯公民分別為Jorge Alberto Viera-Chirinos、Mayer Benegas-Medina、Elmer Bonilla Matute。

根據法庭文件,三人涉嫌參與在舊金山田德隆區販賣海洛英、冰毒、可卡因和芬太尼等,其中兩人是販毒組織成員。

三人先後被拘捕,獲准保釋後,棄保潛逃到洪都拉斯,之後被當地政府引渡回美國,現時面臨聯邦法庭起訴。

北加州聯邦檢察官Ismail Ramsey說,自他去年11月作出宣布,總動員各個聯邦、州及當地執法部門,打擊舊金山的販毒問題之後,田德隆毒販面臨的壓力只會持續升高。

他向毒販表示,即使他們犯罪已經過了很多年,或甚至已經離開了美國,都不代表他們可以鬆一口氣。

