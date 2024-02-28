【灣區新聞】男子懷疑涉及Santa Rosa市一宗企圖謀殺案被追緝

【KTSF 尹晉豪報導】

Santa Rosa警方呼籲民眾協助尋找一名和企圖兇殺案有關的21歲的男子，他涉嫌在上星期的一次爭吵中，開槍打傷另一名男子。

警方表示，案發在2月18日Barham Avenue 500號路段，下午4點左右，有兩幫人發生爭執，Nathan Little Bear Hoaglin Jr.開槍射中了另一名26歲男子的肩膀。

警方稱，受害人被親屬送往醫院，接受治療後出院，警方表示，認為槍擊事件與幫派有關，任何人如發現了Hoaglin，應該撥打911，任何人如有相關資訊，可撥打707-543-4021。

當地社區組織亦將為提供逮捕線索的人士，給予高達2500元的懸賞金。

Hoaglin是一名美洲原住民男性，棕色頭髮和棕色眼睛，身高約5英尺9英寸，體重約160磅，他是Ukiah居民，被指攜有武器，被認為是危險人物。

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