【灣區新聞】男子懷疑涉及Santa Rosa市一宗企圖謀殺案被追緝

【KTSF 尹晉豪報導】

Santa Rosa警方呼籲民眾協助尋找一名和企圖兇殺案有關的21歲的男子,他涉嫌在上星期的一次爭吵中,開槍打傷另一名男子。

警方表示,案發在2月18日Barham Avenue 500號路段,下午4點左右,有兩幫人發生爭執,Nathan Little Bear Hoaglin Jr.開槍射中了另一名26歲男子的肩膀。

警方稱,受害人被親屬送往醫院,接受治療後出院,警方表示,認為槍擊事件與幫派有關,任何人如發現了Hoaglin,應該撥打911,任何人如有相關資訊,可撥打707-543-4021。

當地社區組織亦將為提供逮捕線索的人士,給予高達2500元的懸賞金。

Hoaglin是一名美洲原住民男性,棕色頭髮和棕色眼睛,身高約5英尺9英寸,體重約160磅,他是Ukiah居民,被指攜有武器,被認為是危險人物。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。