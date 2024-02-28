【灣區新聞】舊金山F提案要求領救濟金人士接受藥檢（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

在舊金山（三藩市）申領救濟金的人當中，有大約兩成自認吸毒成癮，有屋住的合資格人士，每月平均獲取712元救濟金，而合資格的無家者，平均每月獲得109元，對此，市長布里德提出F提案，支持獲取福利的人士先須接受濫藥篩查，以鼓勵濫藥人士接受治療。

根據加州法例，每個縣需要向65歲或以下的單身貧窮人士提供援助。

舊金山透過一個CAAP計劃，向合資格人士提供房屋、食物等方面的援助，有屋住的合資格人士，每月平均獲取712元救濟金，而合資格的無家者，平均每月獲得109元，即使計劃受益者使用藥物，亦能繼續獲取福利。

對此，市長布里德提出一項F提案，要求接受福利的人士接受濫藥篩檢，確定自己沒有吸毒，或是願意接受戒毒治療，布里德說，這個措施可以帶來平衡，而不再是盲目給錢。

布里德說：「舊金山作為一座具同理心的城市，要在這裡的街道用藥實在太容易了，相反要人們接受治療卻十分難，我們需要改變這個現狀。」

她又說，舊金山現時有超過4000人正接受美沙酮等戒毒方式，市內目前正缺乏渠道，能誘使濫藥人士接受治療。

布里德說：「我們正容許這件事發生，我們將舊金山變成濫藥者之目的地，我聽過很多故事，我也有親人和朋友死於濫藥。」

她說，F提案強制要求濫藥人士在獲得福利前必須先需要接受戒毒，提案在這場毒品危機中，將可以拯救生命。

F提案已放進今年3月5日的選票中，只要過半數贊成票便可通過。

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