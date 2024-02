【全國新聞】

證券投資公司Fidelity Investments表示,去年的退休延稅帳戶401K的「百萬富翁」數量增加了41%。

401K帳戶餘額至少達到100萬元的數量大增超過四成,部分原因是由於2023年股票和債券市場表現強勁,穩定的儲蓄利率,和僱主提供的匹配貢獻也有所幫助。

到2023年底,401K帳戶平均餘額上升到118,600元,按年增長14%。

而即將在未來十年開始退休的X世代中,以及對於已連續儲蓄至少15年的人來說,401K帳戶平均餘額就超過了50萬元。

