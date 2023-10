【灣區新聞】30年房貸利率升至8% 在灣區更難負擔置業

【KTSF】

30年的房屋貸款利率在本週達到8%,這是大約20年來的最高水平,和兩年前的這個時候相比,只有大約3%,問題在於聯儲局提高利率來應對過熱的經濟,和控制過高的通貨膨脹,以目前的利率來算,要買得起灣區平均屋價148萬的房子,一個家庭必須有年收入40萬,並需要每個月付1萬元的房貸。

從尼加拉瓜移民來美國,並在Daly City住了多年的Margarita Pabon,說夢想買一間房子留給孩子,但現在夢想越來越難實現,她是一個單身母親,在目前租的房子住了17年,想要在這裡買靠近兒子學校的房子。

房地產經紀人Maria Jandres說,現在是首次購屋人士的惡夢期,她說房貸利率在2021年達到2.65厘的歷史低點,去年飆升到7.8厘,她說希望見到這利率下跌。

Maria現在告訴想買房子的Margarita,可以考慮和別人一起買房子,把收入加起來,然後看預算是多少。

Maria表示,要是一間房子屋價是40萬,投入20%為頭款,每個月的房貸比兩年前的相同情況高出一千元,況且灣區現在最便宜的房子,可能也是90萬。

所以現在Margarita說,買屋的夢想似乎遙不可及,所以租客還是要繼續做下去。

