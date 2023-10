【財經新聞】通脹下美國民眾重新考慮假期旅行計劃

【KTSF 張擎鳳報導】

通貨膨脹問題,令美國民眾重新考慮他們的假期旅行計劃,許多人現在考慮坐車而不是搭機出遊,雖然物價飆升,但預計今年冬季可能是自疫情以來,最繁忙的假期旅遊季節。

冬季假期就快來臨,通貨膨脹正在影響許多民眾的旅行計劃。

消費金融服務公司Bankrate的一項新調查發現,大多數人都在尋找省錢的旅行方法。

Bankrate的資深產業分析師Ted Rossman說︰「77%的假期旅客正在做出調整,他們不想完全放棄旅行,他們願意開車而不是搭飛機,會要較便宜的住宿,或選擇較省錢的活動。」

Rossman表示,如果大家有彈性的旅行時間,就可能會找到旅行優惠。

Rossman說︰「你能提早出發或停留較晚,若你願意在感恩節早上搭飛機,這會是省錢的好機會,這樣希望你還能趕得上抵達參加家庭晚宴。」

消費者也可以善用優惠。

Rossman說︰「盤點你的獎勵積分和飛行里程,無論是現金回饋、信用卡獎勵,或航空里程或飯店積分,你所享有的獎勵,可能比你所知的多。」

旅客擔心的另一個問題,是航班延誤和取消,尤其是在去年假期旅行季節的艱難時期之後。

但旅客可以使用具有良好的旅遊保險保障的信用卡訂票。

Rossman說︰「許多信用卡都會免費提供這些服務,從租車受損到航班取消或延誤、行李遺失或延誤都能幫忙。」

大家只需採取幾個步驟,即可確保假期愉快而且無壓力。

