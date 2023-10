【有線新聞】

俄羅斯在聯合國安理會提出的以巴停火議案不獲通過。

聯合國安理會開會討論俄羅斯的停火議案,當中呼籲釋放人質,提供人道主義援助及疏散平民,又譴責所有針對平民的暴力和恐怖主義行為,但沒有點名提及哈馬斯。

議案最終在15個成員國中,獲5票贊成、4票反對、6票棄權,未能達到9票贊成的通過門檻。

美國駐聯合國大使指責俄羅斯沒有在議案中譴責哈馬斯,等同包庇殘害平民的恐怖組織。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。