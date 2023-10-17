【財經新聞】福特車廠執行主席指 汽車工會罷工令海外車廠得益

October 17, 2023 新聞, 財經新聞

【KTSF 張擎鳳報導】

福特車廠（Ford）執行主席Bill Ford表示，美國汽車工人聯合會的罷工，導致美國「三大」汽車製造商的競爭力下降，而豐田、本田、Tesla和中國公司都從這場罷工中受益。

Ford呼籲，汽車工人結束為期一個月的罷工，他表示，罷工可能會損害公司未來的投資能力。

他同時指出，其他汽車製造商正從這場罷工中獲利。

Ford說：「應該是Ford和UAW工會一起對抗豐田、本田、Tesla，及所有想進入美國市場的中國公司，豐田、本田、Tesla和其他公司都喜歡這次罷工，因為他們知道罷工持續越久，對他們越好。」

福特公司與美國汽車工人聯合會的談判陷入僵局，該工會於9月15號在底特律對美國三大車製造商發動工潮。

上週，在肯塔基的Louisville貨車工廠，有8,700名工會成員罷工，該工廠是世界上最大、最賺錢的福特工廠。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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