【灣區新聞】10月是家庭暴力意識月 舊金山市長承諾保護家暴受害人（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

每年10月都是全國的家庭暴力意識月,全國各地的機構會努力提高市民對家庭暴力的認識,舊金山(三藩市)市長布里德承諾,舊金山會繼續致力於保護家暴受害人。

在週一舊金山市府門外的集會,市長布里德表示,舊金山一直致力於幫助和支持家庭暴力的受害者,她指明白受害者的恐懼和孤獨感。

布里德說:「在本市,我至少可以說,我們每年向41個組織投資1千萬,為1.4萬多個家庭提供服務,還確保我們不僅致力於應對在事件發生後,人們試圖逃離可怕的環境時所面臨的挑戰。」

布里德補充當局正未雨綢繆,積極主動與社區合作。

確保受害人知道有一條24小時熱線,而接線生可以幫助受害人走出困境,布里德亦強調,問題不僅僅發生在10月份,家庭暴力每天都在發生。

受害人家屬Marlena Alva在台上分享她姐妹死於家庭暴力的故事。

Alva說:「2019年,我的姐妹Jessica Alva來本市開始新的生活,她在灣景區的家中,當著孩子們的面前,被她的伴侶謀殺,在他殺死她之前,他當時出獄大約6週。」

而非牟利組織「亞裔女性庇護所」執行主任浦蘭表示,受害人需要大膽說給身邊人知道,而家庭暴力的行為可以是持續性。

浦蘭說:「兩人之間要是一個有權、有錢、會英語、有朋友,他在法庭上也可以控制和恐嚇受害人,就是說你逃走了以後,還需要有人幫助你,有人支持你,你也需要長期的幫助,不只是逃走的,那一星期需要幫助,或是那三個月需要幫助,這個是花一點時間,才能真正的逃走。」

