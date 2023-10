【灣區新聞】舊金山聯合學區工會成員通過罷工 勞資雙方展開合約談判

【KTSF】

舊金山(三藩市)聯合學區工會成員日前投票通過授權罷工,勞資雙方週一開始合約談判。

工會表示,上週97%的成員投票贊成採取下一步行動,授權罷工,這是週一與學區談判開始。

根據工會的說法,在真正舉行罷工之前,還必須投票決定日期,學區開出條件,2024年為教師增加一萬元,為所有教育工作者加薪4%。

工會代表希望,所有教師的薪資增加1.2萬元,教育工作者加薪7.5%。

說︰「我們受夠了不被尊重與不被傾聽,直接影響我們的課堂

說︰「我們失去老師因為薪資不足,最終會有很多不夠經驗的新老師,或者有很多空缺,正如整個學年所見那樣

學區在網站發聲明,仍然致力於與勞工代表達成協議,避免教師罷工,重視並感謝學區的勞工夥伴,學區希望確保任何協議都體現出對學生最好的相互理解。

工會說,他們的合約今年6月底就到期了,他們從3月就開始談判,上次罷工是1979年。

