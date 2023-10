【KTSF】

南灣Sunnyvale週一清晨發生一宗兇殺案,一人死亡,槍手在警方找到之前疑似自殺身亡。

事發於週一清晨5時28分左右,警方接報Sunnyvale市Karameos街1700號路段發生槍擊事件,警方抵達現場後,發現一輛汽車內,有兩名成年女性中槍,其中一名傷者當場死亡,警方追捕嫌犯,但跟丟了。

直到早上6點18分左右,警方在Cupertino市Stevens Canyon Road 17000街區附近的茂密樹林,發現嫌犯疑似自殺身亡,初步調查顯示,嫌犯與受害者死者相互認識。

