【加州新聞】紐森趕在限期前簽署多項法例 包括在灣區三市安裝測速攝影機（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州州長紐森趕在上星期六限期前簽署州議會送出的法案成為法例,新法例包括在灣區三個大城市安裝測速攝影機,防止青少年服用芬太尼等等。

州長紐森上週五簽署立法,加州各地的初中和高中學生將受到一項新法律的保障,該法案要求通過預防、培訓和教育等的強制性學校安全計畫,來預防和應對青少年服用芬太尼中毒問題。

SB 10法案要求加州每間公立學校需要根據一項安全計劃,向學校員工提供有關類鴉片藥物的預防和急救培訓。

法案亦將與加州教育部合作,向學校工作人員、學生和家庭提供有關資訊、資料和安全建議。

另外,紐森亦已簽署在加州可以安裝測速攝影機,東灣奧克蘭(屋崙)、南灣聖荷西和舊金山(三藩市),以及洛杉磯三個城市率先試行。

舊金山在未來五年內將在市內安裝33個測速攝影機,法案將於2024年1月1日生效,安裝地點將在車禍黑點以及學校附近,目前還沒有選定地點。

舊金山交通局將考慮交通意外數據,以及聽取有關私隱問題的意見後,才確定攝影機的安裝位置,確定位置後,當局將在網站上發布位置信息,並在系統開啟前30天展開公眾宣傳活動,讓市民知道攝影機所在的位置,以及何時啟用。

而在環境保護方面,紐森就簽署了一項關於修訂加州飲品容器回收的法案,最初的法案於1986年制定,法案要求消費者為符合條件的飲品瓶支付押金,鼓勵回收飲品容器。

多年來,這項計劃已擴大到蘇打水、啤酒瓶和酒瓶等,新的SB 353法案將將純果汁和蔬菜汁的容器亦納入其中,預計每年將增加2億個容器進入回收市場。

