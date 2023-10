【有線新聞】

哈馬斯首次發放人質的片段,一名21歲女人質似乎手臂受傷,並有人為她治療。

她在片段中表示在鄰近加沙的斯德洛特參加派對期間被帶走,自稱獲得治療照顧,希望盡快獲救,早日與家人團聚。

以軍批評哈馬斯想表現得像人道組織,但實際卻是殺害婦孺、嬰兒和老人的恐怖組織,又指以軍正努力營救200多名人質。

