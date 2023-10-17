【財經新聞】LinkedIn宣佈裁員600多人 佔員工總數3%

October 17, 2023 新聞, 財經新聞, 熱點關注
(LPS.1 / Wikipedia)

【KTSF 嚴劍蓉報導】

商用社交平台LinkedIn（領英）宣佈將裁員600多人，佔員工總數的3%。

Microsoft微軟旗下的商用社交平台LinkedIn領英週一宣佈計劃裁員約668人，涵蓋工程、產品、人事和財務部門。

公司發聲明指，裁員是困難的決定，但也是商業管理的必要和常規部份，領英今年5月已裁員超過700人，當中約200人是灣區員工，領英在全球約有19,500名員工。

新聞網Axios報導，裁員是公司架構重組的一部分，領英本月初推出更多利用AI人工智能的服務，例如使用AI輔助招聘人員，尋找合適的人才，又向高級會員提供AI驅動的指導功能。

微軟在2016年以260億元收購領英，領英不斷發展，並於上一個財政年度首次錄得150億元收入。

總部設於南灣Sunnyvale的領英，主要收入來自平台的廣告，和高級會員的月費，目前平台在全球有9億5千萬個用戶。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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