【財經新聞】LinkedIn宣佈裁員600多人 佔員工總數3%

商用社交平台LinkedIn(領英)宣佈將裁員600多人,佔員工總數的3%。

Microsoft微軟旗下的商用社交平台LinkedIn領英週一宣佈計劃裁員約668人,涵蓋工程、產品、人事和財務部門。

公司發聲明指,裁員是困難的決定,但也是商業管理的必要和常規部份,領英今年5月已裁員超過700人,當中約200人是灣區員工,領英在全球約有19,500名員工。

新聞網Axios報導,裁員是公司架構重組的一部分,領英本月初推出更多利用AI人工智能的服務,例如使用AI輔助招聘人員,尋找合適的人才,又向高級會員提供AI驅動的指導功能。

微軟在2016年以260億元收購領英,領英不斷發展,並於上一個財政年度首次錄得150億元收入。

總部設於南灣Sunnyvale的領英,主要收入來自平台的廣告,和高級會員的月費,目前平台在全球有9億5千萬個用戶。

