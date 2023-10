【灣區新聞】舊金山兩白人男人涉嫌打傷及辱罵兩亞裔男人（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)日落區發生針對亞裔的仇視罪行,兩個白人男人涉嫌打傷兩個亞裔男人,並用粗口辱罵受害人,警方仍在找尋兩名匪徒。

案發現場位於Taraval街夾20 Ave,警方表示,星期六深夜有多人發生肢體衝突,Taraval分局警員11時左右抵達現場時,發現兩個分別39歲和29歲的亞裔男人受了傷。

負責日落區治安的Taraval警察分局局長Brien Hoo指出,當時兩個男事主從Taraval夾18 Ave一間卡拉OK出來,而襲擊在一、兩個街口外發生。

警方指出,兩個男事主遇到兩個他們不認識的年輕白人男人,兩個人毆打兩個事主,並用粗言穢語辱罵他們,之後乘坐一輛汽車逃走。

兩個受害人在現場接受治療,其中一人要送院,兩個人都沒有生命危險。

警方將案件列為仇視罪行處理,仍在調查中,呼籲市民提供資料。

警方匿名舉報電話是(415) 575-4444,或發短訊至TIP411,開頭寫SFPD。

