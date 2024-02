【有線新聞】

美國批准下月31日起,進一步增加由中方營運往返中美的航班數量。

美國運輸部宣布,由中國的航空公司營運、來往兩國的班機3月31日起,可以從現時每星期35班增加到每星期50班,相當於疫情前三分一。

美方說措施是為了在夏季繁忙時段前復常作準備,又說繼續與內地有關當局維持具建設性的對話,務求逐步擴大兩國航空市場,分階段地恢復運力。

