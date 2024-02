【灣區新聞】舊金山警方追緝縱火案疑犯 涉嫌放火燒兩輛Tesla電動車（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山(三藩市)警方正在尋找一名縱火案疑犯,他涉嫌放火燒了兩輛Tesla電動車。

案發現場是舊金山SoMa區安裝在附近建築物上的閉路電視,拍攝到在星期六凌晨12點45分左右,一名男子將紙放在一輛2021 Model Y Tesla的前胎上,然後放火,隨後他立刻離開現場。

幾分鐘後,這輛Tesla被火焰吞沒,一位鄰居用手機拍攝到的影片顯示,火焰高達10英尺,燒到連車主早上經過都認不出自己的車。

有目擊者拍攝的影片顯示,消防員趕到並撲滅火後,那輛Tesla的前面全毀了,而停拍在Tesla前面的Hyundai的後面和附近的樹亦被燒了。

在距離案發現場一條街外,另一輛Model Y Tesla也被燒了。

車主Vough說:「因為他們知道是電動車,知道其電池能引起大火,可能因此他們這樣做。」

目前警方仍在調查疑犯是誰和做案的動機,當局希望有消息的人士可以聯絡舊金山警方。

